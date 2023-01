Si barrica in casa e lancia pietre dalla finestra | tensione a Forino

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – A seguito di richiesta da parte di alcune persone che segnalavano al “112” un giovane intento are sassi contro delle vetrine, poco fa i Carabinieri della Compagnia di Baiano sono intervenuti presso l’abitazione di un 25enne che, in evidente stato di agitazione, si è chiuso inrifiutandosi di uscire. Sul posto anche un militare negoziatore inviato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

