(Di giovedì 12 gennaio 2023) E' successo nellapolitana di New York dove alla fermata di Fulton un uomo, probabilmente stanco dopo una giornata di lavoro, non si è accorto che ungli è salitofino ad arrivare ad ...

Tiscali Notizie

E' successo nella metropolitana di New York dove alla fermata di Fulton un uomo, probabilmente stanco dopo una giornata di lavoro, non si è accorto che un topo gli è salito addosso fino ad arrivare ad ...Ibanez se lo perde, questione di uno due di libertà, e il francesino, avvitandosi per ... È sempre merito di un calcio piazzato il pareggio: qui la difesa milanista sie lascia prima a ... Si addormenta in metro e non si accorge del topo che gli sale addosso