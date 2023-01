Short track | l’Italia punta su Pietro Sighel e sulle staffette negli Europei a Danzica

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio l’ovale ghiacciato di, in Polonia, sarà sede degli2023 di. L’Hala Olivia ospiterà la rassegna continentale, indicatore interessante per comprendere il livello delle varie compagini migliori a livello europeo. Il format prevede che i titoli vengano assegnatisingole distanze: 500, 1000, 1500 metri e le prove della staffetta uomini, donne e mista. In casa Italia i convocati sono dieci: Mattia Antonioli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini,e Luca Spechenhauser tra gli uomini; Nicole Botter Gomez, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Ariannae Arianna Valcepina tra le donne. Come arriva la compagine tricolore? Indubbiamente, il bilancio è positivo. La squadra guidata dal ...

Il calendario degli Europei di short track 2023 a Danzica, in Polonia, in programma dal 15 al 17 gennaio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. L'Italia inizia il nuovo anno sul ghiaccio dell'Hala Olivia della località ...