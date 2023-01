Sharper | il trailer del film con Julian Moore in arrivo su Apple TV+

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Questo pomeriggioha rilasciato ilufficiale di, il nuovotargatoOriginal che ha come protagonista la vincitrice del premio Oscarne. La pellicola, prodotta dalla stessa attrice in collaborazione con Erik Feig, Jessica Switch, Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, farà il suo debutto il 17 febbraio suTV+. La trama delsi snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra. Ilè diretto da Benjamin Caron e presenta un cast stellare guidato dalla ...