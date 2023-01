Shakira nel nuovo singolo distrugge Piquè e la nuova fidanzata | “Io una Ferrari lei una Twingo | io un Rolex lei un Casio”

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lo scorso ottobreha pubblicato ‘Monotonia‘ undedicato al dolore che le ha causato la separazione da Gerard. Oggi la popstar colombiana è tornata con unacanzone in collaborazione con il produttore Bizarrap (che ha già totalizzato 6 milioni di visualizzazioni in appena 3 ore). Il pezzo in questo caso non parla del suo cuore spezzato, ma sembra più una lunga frecciatina di 3 minuti e mezzo. In questoasfaltae poi gli dice che ha scambiato unacon una, uncon un. E quando dicoBZRP Music Session #53 Ya disponible:https://t.co/fQ0qqE6i7l pic.twitter.com/AzWiYNWY34 — bzrp ...