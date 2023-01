Shakira | il suo ultimo singolo è un pesante attacco a Piqué e alla fidanzata?

(Di giovedì 12 gennaio 2023)trova ancora una volta il modo di dire ciò che pensa di, del padre dei suoi figli e della sua nuova compagna?Tradimenti e separazione, litigate e panni sporchi, abbiamo letto di tutto sull’ex coppia, sul calciatore e la cantante colombiana.spara ancora una volta controe lo fa con il nuovo. Una nuova canzone in collaborazione con il dj argentino Bizarrap e tra un verso e l’altro è evidente che quel testo sia per l’ex compagno spagnolo.hanno due figli, Sasha nato nel 2015 e Milan, nato nel 2013. Tutti credevano che la loro storia sarebbe durata per sempre, sembrava un amore da favola e invece il finale è dei peggiori, persi vendica e ...

TGCOM

... l'uno con la nuova compagna e i figli, l'altra insieme alnuovo amore. Sono però in arrivo per ... 'Cachet di Sanremo in beneficenza Mossa per ripulire la sua reputazione'e la super ...53 , la canzone con cuiha dissato l'ex marito Piquè , reo di averla tradita: La traduzione di Music Sessions Vol. 53 diDi seguito, invece, la traduzione del brano con tutti i ... Shakira lancia frecciatine a Piquè nel suo nuovo brano e fa il pieno di ascolti Shakira si sfoga contro Piqué , l'ex compagno che l'ha tradita, e lo fa nel suo nuovo brano. La popstar colombiana torna con un nuovo singolo - BZRP Music Sessions #53 - realizzato… Leggi ...Se pensavamo che Shakira si fosse sfogata dopo la rottura con Gerard Piqué con i suoi ultimi singoli, ‘Te felicito’ – «por completarte me rompí en pedazos, me lo me lo advidieron pero no hice caso, fu ...