Shakira distrugge Piqué nell'ultima canzone | e quanti insulti alla sua nuova fiamma! VIDEO

Biccy

In 3 minuti e mezzo di Music Session,il suo ex che l'aveva tradita con Clara Chia Marti : ' I'm too big for you ', ' Sono troppo grande per te '. IL TESTO COMPLETO Scusa, ho un ...In questo singoloasfalta Piquè e poi gli dice che ha scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio. E quando dico Rolex…ft Bizarrap: Music Session 53, il testo. ... Shakira nel nuovo singolo distrugge Piquè e la nuova fidanzata Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...