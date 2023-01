leggo.it

... spiega che 'il brano utilizza la metafora dei pendolari per descrivere una storia d'amore in cui il punto focale è il ritorno a casa dopo una brutta giornata - racconta- . Per un...Brano riflessivo e ricco di emotività, caratterizzato da un linguaggio contemporaneo e da ... il brano descrive un parallelismo che unisce la storia di unitaliano tipico, di quelli che ... Shade, il pendolare si è innamorato: nuovo singolo per il rapper Si intitola «Pendolari» (Sony Music - Epic Records Italy) il nuovo singolo di Shade, re del freestyle, da domani 13 gennaio in radio e sulle piattaforme digitali. Il ...“ Pendolari ” (Sony Music – Epic Records Italy) è il nuovo singolo di Shade, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, pronto a tornare con un bran ...