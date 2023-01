Sfilate | nuovi talenti e mentoring di CNMI alla Milano Fashion Week

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’industria italiana della moda ha resistito nel 2022 alle pressioni negative della congiuntura politico-economica, con una crescita del fatturato di circa il 20% rispetto al 2021, con un prevedibile calo in codafine dell’anno per gli aumenti inflazionistici trascinati da generi alimentari e bollette energetiche. Anche la produzione è cresciuta del 9% nei primi dieci mesi, con un rallentamento a ottobre, portando l’exportcrescita soprattutto verso i Paesi extra UE come gli USA e i soliti acquirenti fedeli, dCorea ai Paesi del Golfo. Il contesto di grande instabilità dei mercati non consente allo stato attuale di formulare previsioni attendibili sul 2023 sia nel segmento moda che nei settori collegati, occhiali, gioielli, bigiotteria e cosmetici. Nello scenario macroeconomico, l’elevata inflazione e l’orientamento ...