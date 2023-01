Serie D | Angri-Portici 0-3 a tavolino | “Persone vicine al club di casa hanno aggredito giocatore ospite”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il giudice sportivo dellaD, Aniello Merone, ha decretato lo 0-3 adella sfida tra. Ad aggiungersi alla sconfitta a, per la squadra diè arrivato l’obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse e un’ammenda di 4mila euro. Tutto relativo a quanto accaduto durante il recupero di ieri: “nel corso dell’intervallonon identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell’area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo, mentre altro soggetto ne favoriva la fuga tenendo aperta una porta; – ad esito dell’aggressione, che aveva termine grazie all’intervento ...

Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone G Tabellino partita Angri 1927 - Portici Squadra in casa Angri 1927 Squadra avversaria Portici Una partita macchiata all'intervallo per l'aggressione subita dal difensore Maurizio ... Alta tensione in Angri - Portici, recupero della sedicesima giornata del girone G della Serie D rinviata lo scorso 17 dicembre a causa del Covid e giocata mercoledì allo stadio "Pasquale Novi". Al termine del primo ...