Serie A | Napoli - Juventus | azzurri favoriti al Maradona

Il big match di domani sera atra la capolista e la Juventus apre, e domina, la 18/a giornata diA, una sfida che nelle quote Snai vede gli azzurri in pole position: il segno "1" vale 2 volte la posta con la Juventus ...Casms: Verso il divieto delle trasferte pere Roma. Nelle scorse ore, al Ministero dell'... ovvero il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il responsabile della LegaA, Lorenzo Casini ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato nella classica conferenza stampa di vigilia della grande sfida della 18esima giornata di serie A: Napoli -Juventus. I bianconeri vincendo al ...Intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera, Fabio Vergnano ha detto la sua su Napoli-Juventus: "Dalla sosta non è più così brillante come prima il Napoli, vedi ...