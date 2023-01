Sequestri a peso d' oro

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 gennaio 2023) I beni degli oligarchi russi presenti in Italia, yacht e megaville, sono stati «congelati». Peccato che le spese di gestione e mantenimento siano onerose: il governo ha ufficialmente stanziato quasi 20 milioni di euro (ma la vera cifra è top secret). L’albero maestro, alto come il Big Ben, svetta in mezzo agli altri due della più grande barca a vela al mondo, che si staglia nel golfo di Trieste. Il mega yacht «Sy A», 530 milioni di euro, è uno dei beni, riconducibile all’oligarca russo Andrey Melnichenko, congelati dallo Stato italiano nel rispetto delle sanzioni europee per l’invasione dell’Ucraina. Pochi sanno, però, che mantenere il lussuoso gigante dei mari lungo 143 metri, con tanto di equipaggio, ci costa dai 20 mila ai 30 mila euro al giorno. Il valore dei beni russi congelati in Italia per la guerra di Putin sfiora i 2 miliardi di euro, ma l’esborso per mantenerli è una specie ...