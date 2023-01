(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il condirettore di Libero, Pietro, dice la sua sul caso. L'influencer ha deciso di devolvere tutto il cachet di Sanremo in beneficenza. Immancabile la stoccata di Selvaggiache ha criticato la scelta delladi rendere pubblico il suo gesto.non usa giri di parole: "Laè una testimonial e condivide e rende pubblico, giustamente, tutto ciò che fa. La beneficenza va fatta, non importa se in pubblico o in privato"

Liberoquotidiano.it

"Vogliono i migranti e poi...",la doppia morale del Pd L'obiezione della conduttrice è che sembra che il governo vuole colpire le Ong responsabili solo dell'11 - 12 per cento degli ..."Vogliono i migranti e poi...",la doppia morale del Pd Certo, adesso andrà verificato se si passerà realmente ai fatti o, come troppo spesso accaduto in passato, si resterà a ... Senaldi smaschera la Lucarelli: "Ossessione Ferragni" Come la giri non regge. È la polemica innescata dalla sinistra sull'ipotesi che i porti indicati dal governo per fare sbarcare i migranti ...