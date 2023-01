(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tiziana Ferrario spegne gli entusiasmi del deputato dem dopo la scelta del Pd di aprire alle votazioni online per le primarie

ilGiornale.it

Basta guardarvi l'ombelico!ildel Titanic e l 'iceberg è proprio lì di fronte a voi '. "Come i marziani". Psicodramma sinistro: Bonaccini sbrocca, il Pd scompareForti della cooperazione nello sviluppo di Dragon Quest XI e del più recentedi Pokémon ... Certo, alcune trovate ci sonoal limite della fan fiction e lo zoccolo duro dei fan di One ... "Sembrate il remake del Titanic". La giornalista asfalta Zan e il Pd Tiziana Ferrario spegne gli entusiasmi del deputato dem dopo la scelta del Pd di aprire alle votazioni online per le primarie ...