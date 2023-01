Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni | “Cachet di Sanremo in beneficenza? Mira a lucidarsi la reputazione”

leggo.it

critica Chiara Ferragni: 'Cachet di Sanremo in beneficenza Mossa per ripulire la sua reputazione' Shakira e la super frecciatina all'ex Piquet in una canzone: 'Io una Ferrari lei ...Il suo gesto non colpisce affatto, che via web, l'attacca: " Mossa per ripulire la sua reputazione ". " Sono fiera di annunciare che ho devoluto l'intero compenso della mia ... Selvaggia Lucarelli critica Chiara Ferragni: «Cachet di Sanremo in beneficenza Mossa per ripulire la sua repu “Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione”. Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Chiara Ferragni, dopo l’annuncio che devolverà in beneficenza il cachet per la sua partecipazion ...Ilary Blasi e Francesco Totti si sono goduti delle lunghe vacanze in mete da sogno, l'uno con la nuova compagna e i figli, l'altra insieme al suo nuovo amore. Sono però in arrivo per ...