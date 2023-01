Selvaggia Lucarelli | “Chiara Ferragni devolve il suo cachet di Sanremo in beneficienza? Per lei sono spicci E come avevo previsto…”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Poco dopo l’uscita della notizia sulla decisione didire il suodiin, è arrivata repentina la replica di. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la giornalista ha scritto: “ampiamente anticipato la mossa sarebbe stata non rispondere sulla fintaderivata dalle vendite del pandoro ma inventarsi una bella donazione da sbandierare pubblicamente. E ovviamente, puntualeogni sua mossa mirata a lucidare la reputazione, il suodiandrà in. Naturalmente scelta non fatta in silenzio, ma annunciata in una ...

leggo.it

Nuova frecciata dia Chiara Ferragni per via dell'annuncio della influencer sulla donazione del suo cachet di Sanremo in beneficenza. Nelle scorse ore l' annuncio da parte di Chiara Ferragni relativo ...La questione è stata presto commentata anche dalla giornalista, che via social ha scritto: 'Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione, il suo cachet di Sanremo ... Selvaggia Lucarelli critica Chiara Ferragni: «Cachet di Sanremo in beneficenza Mossa per ripulire la sua repu Ilary Blasi e Francesco Totti si sono goduti delle lunghe vacanze in mete da sogno, l'uno con la nuova compagna e i figli, l'altra insieme al suo nuovo amore. Sono però in arrivo per ...“Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione”. Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Chiara Ferragni, dopo l’annuncio che devolverà in beneficenza il cachet per la sua partecipazion ...