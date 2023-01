“Sei un c******e” | Buffon al centro di incredibili polemiche con la Serie A

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gigiè considerato da molti il più grande portiere della storia del calcio e anche di recente ha saputo respingere varie critiche. Non sono di certo mancati i grandi campioni nella storia della Juventus, ma in pochi sono stati grandi come Gigi, con il leggendario numero uno che viene giustamente considerato da molti come il più grande portiere della storia. La sua voglia di giocare a calcio sembra davvero portarlo a non invecchiare mai infatti, anche adesso che ha superato i 40 anni e si appresta ormai a compierne ben 46, ecco che ancora oggi continua a giocare e a parare. L’intervento su Dzeko in Coppa Italia contro l’Inter ha potuto evidenziare ancora una volta come il campione del mondo del 2006 con l’Italia abbia i riflessi di un gatto e possa essere una sicurezza per il suo Parma, ma ovviamente gli haters non ...