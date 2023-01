Sei ricco subito se hai ancora una 2000 lire di Marconi | ecco il valore stupefacente

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 12 gennaio 2023)di. Una banconota che ha fatto storia e che adesso, invece, fa gola a tanti collezionisti. Ma quanto può valere lacon il volto del genio di Bologna? Ricercare in ogni dove. Ogni angolo di una casa può nascondere un tesoro. Perché, come si dice, “la casa nasconde ma non ruba” e quindi vi è la possibilità concreta di trovare una moneta o una banconota del nostro vecchio conio che oggi potrebbe valere tanti euro.di(I Love Trading)La ricerca attiene ai collezionisti. Coloro che cercano, un po’ ovunque, di scovare uno scrigno di grandeche abbia le sembianze di una banconota o di una moneta della nostro cara, vecchia Lira.di ...