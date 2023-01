Se compio gli anni a novembre quando posso andare in pensione di vecchiaia?

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Per chi è nato tra settembre e dicembre e lavora nel comparto scuola c'è la scelta se lavorare o meno un anno in più. L'articolo .

ilmessaggero.it

... "Quelli cheora sono dei micropassetti, procedo per obiettivi e raggiungerli mi aiuta ad ...in day hospital con il fisioterapista e a casa faccio un po' di testa mia dopo aver parlato con...Dal momento che il 30 gennaio prossimo63 anni di età ed ho 32 anni di contributi versati, ... E conimporti calcolati in base ai contributi versati alla data di uscita con l'Ape sociale. La ... «Tanti gruppi contro Ratzinger per la lotta alla pedofilia Ma la verità verrà fuori, ecco come» rivela il card Quella di mercoledì 11 gennaio è stata una giornata positiva sul mercato azionario italiano che ha compiuto un nuovo allungo ed è salito sui massimi degli ultimi mesi. Il Ftse Mib future (scadenza ...Secondo un documento “confidenziale da non far circolare”, redatto dalla missione UE a Gerusalemme est e trapelato il mese scorso, l’Unione Europea progetta di aiutare i palestinesi a impossessarsi de ...