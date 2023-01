Scoperto un enorme giacimento di terre rare | è il più grande d’Europa | e si trova nella regione svedese di Kiruna

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gli studi preliminari del gigante minerarioLKAB parlano di unda più di un milione di tonte di. Rappresenta un unicum in Europa, continente in cui l'estrazione diè bassissimo. Ma prima dell’inizio dei lavori potrebbero passare anche quindici anni...

Alcuni le definiscono il 'nuovo petrolio' e, da oggi, l'Europa ne possiede un'quantità. Parliamo delle : è stato infattiin , nella regione settentrionale di Kiruna , il giacimento più grande conosciuto nel vecchio continente. La compagnia di stato Lkab ha reso ... Scoperto in Svezia un giacimento enorme di terre rare: potrebbe ... Il gruppo minerario LKAB ha trovato più di un milione di tonnellate di ossidi di terre rare, fondamentali per la transizione ecologica e per le ... Alcuni le definiscono il «nuovo petrolio» e, da oggi, l'Europa ne possiede un'enorme quantità. Parliamo delle terre rare: è stato infatti scoperto ...