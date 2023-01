Scoperto in Svezia il più grande giacimento di «terre rare» dell’Ue | cosa sono e perché sono importanti

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) «Il piùconosciuto in Europa» di elementi diè statonella regione di Kiruna, nel nord della. L’annuncio arriva dalla compagnia mineraria di proprietà del governo LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) che stima contenga più di un milione di tonnellate di metallo, cruciale per il processo di riconversione tecnologica finalizzato a produrre meno sostanze inquinanti. «Questa è una buona notizia, non solo per LKAB, la regione e il popolo svedese, ma anche per l’Europa e il clima. Si tratta del piùdiconosciuto nella nostra parte del mondo e potrebbe diventare un importante tassello per la produzione di materie prime critiche, assolutamente ...