Scoperta una Domus romana a pochi passi dal Colosseo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma è una miniera infinita di bellezza e di sorprese. Qui «il tempo sembra disintegrarsi», come amava dire Henry James, saldando in un tutt'uno antico e contemporaneo. Per averne riprova basta pensare, con un'anticipazione inedita che il nostro giornale è in grado di dare, a quanto si nasconde sotto lo storico Liceo Cavour, nel Rione Monti, a cento metri dal. Tenetevi forte. Ebbene, al di sotto del piano delle palestre, grazie alle indagini di un docente e archeologo della scuola, condotte con la guida di un insigne archeologo come Filippo Coarelli, e con la supervisione del Dirigente scolastico dell'istituto, sono stati individuati i resti di una magnificadi periodo medio-imperiale (metà del II secolo d.C.), mai indagata finora e in uno stato di conservazione eccezionale. Le pareti riportano quasi interamente la decorazione pittorica, ...