(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - Scoppia la bufera sull'aumento dei prezzi dei carburanti. E sul banco degli 'imputati' finisce direttamente la presidente del Consiglio 'reà, è l'accusa delle forze di, di aver promesso in campagna elettorale ildelleper poi disattendere l'impegno nella manovra. Giorgianega di aver "mai promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato lesulla benzina", difende le decisioni prese e, anzi,di aver fatto "una scelta di giustizia sociale", puntando invece sul "del costo sul lavoro, sull'aumento del 50% dell'assegno unico per le famiglie". Se l'esecutivo avesse deciso di mettere i 10 miliardi necessari suldelle, spiega ancora la presidente del ...

AGI - Agenzia Italia

... che si producono in memorabili performance affabulatorie: sulla musica popolare,"culture ... Lui voleva il contrasto, lodialettico, sempre. L'aggettivo che usava con maggior disprezzo ...La ricomposizione è arrivata dopo le esternazioni di Stefano Bonaccini, inizialmente critico su questa modalità di voto inserita all'ultimo momento: "Se ci spacchiamoregole rischiamo di essere ... Scontro sulle accise. Meloni rivendica lo stop al taglio. L'opposizione attacca Ministro e sottosegretario l’un contro l’altro. "Milano non può aspettare: diamole l’impianto che si merita". La replica: "Demolizione impossibile. Il Meazza come un monumento a Falcone e Borsellino".TRENTO. Un uomo di 37 anni è morto nel violento scontro avvenuto questo pomeriggio (11 gennaio) a Marco di Rovereto, lungo la statale del Brennero in Trentino, tra un’auto e un camion. L'impatto si è… ...