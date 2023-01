Scontro sul voto on line nel Partito democratico | poi accordo al fotofinish

Agenzia ANSA

I chiave Europa importante aggancio nellodiretto per il Monaco che acciuffa2 - 2 il Lorient allo scadere. All'ultimo respiro cade a sorpresa il Rennes, chiudendo in 9 uominicampo ...tavolo arriva anche lo spostamento delle primarie dal 19 al 26 febbraio (slittamentoquale i candidati avevano trovato l'intesa da giorni), la composizione dei due terzi dei nomi della ... Scontro sul voto on line nel Pd, poi accordo al fotofinish La possibilità di esprimere la propria preferenza senza andare ai gazebo dovrebbe essere riservata a una platea ridotta ...Roma, 11 gen. (askanews) - Manca meno di un'ora all'appuntamento delle 12.30 e il Pd annuncia il rinvio alle 19 della direzione nazionale del partito. In quel momento non c'è ancora l'intesa sulle reg ...