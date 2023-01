Scontri ultras | verso stop trasferte tifosi Roma e Napoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Divieto di trasferta per le tifoserie diper le partite fuori casa in programma dal 21 gennaio al 28 febbraio prossimo. È l’indicazione del Comitato di analisi per le manifestazioni sportive, tenuto conto delle decisioni dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di ieri. A quanto apprende l’Adnkronos, la indicazioni proposte dal Casms sono al momento all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che deciderà nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Glidi Roma e Napoli vanno verso un lungo stop alle trasferte al seguito della loro squadra dopo glilungo la autostrada A1 . La 'linea dura' con interventi mirati ma all'interno del quadro ...E in una settimana in cui hanno fatto notizia i ferocitranapoletani e romanisti in autostrada, avvenuti nell'area di servizio di Badia al Pino - a due passi da Arezzo, in Toscana - ... Tutte le vecchie e nuove rivalità degli ultras romanisti SCONRI A1 – Dopo gli scontri di Badia al Pino, si va verso una sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Secondo quanto raccolto da Gazzetta.it, la volontà sarebbe quella di punire gl ...Dopo gli scontri di Badia al Pino di domenica scorso, si va verso una sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli.