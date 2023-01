Scontri ultras sull’A1 | Viminale verso il divieto di trasferte per la tifoserie di Napoli e Roma Gazzetta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il Ministero dell’interno starebbe sempre pendendo per la decisione di vietare leai tifosi, dopo glitra. Ilvuole mantenere la linea indicata nei giorni scorsi, come aveva dichiarato il Ministro Piantedosi «Il quadro normativo consente di sospendere le. Già io come prefetto dimi ero occupato di questo tema e mi era capitato di adottare provvedimenti interdittivi perritenute, alla luce di elementi concreti, pericolose. Il quadro normativo quindi già consente e siamo già al lavoro, con il capo della polizia, e avremo a breve, domani o dopodomani, un incontro con i rappresentanti della Federazione gioco calcio e della Lega calcio che già ...

