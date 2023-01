Scontri tra ultras di Napoli e Roma | rischio doppia sfida ravvicinata

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo glisull’A1 è allerta massima per la partita del 29 gennaio trae il possibile quarto di Coppa Italia 72 ore dopo Dopo glisull’A1 tradele della, l’allerta per ladel 29 gennaio allo stadio Maradona (in programma alle 20.45) è alta. Non solo per il campionato, ma anche per la possibiledi Coppa Italia, che, in caso diqualificazione delle due squadre, contro Cremonese e Genoa, si disputerebbe 72 ore dopo. Trasferta ovviamente vietata per i giallorossi, ma c’è il timore che i sostenitori delle due squadre vogliano di nuovo scontrarsi, anche lontano dallo stadio. L'articolo proviene da Calcio News 24.