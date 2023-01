Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma | torna libero l’ultrà azzurro

Agenzia ANSA

Il capo della polizia: 'Abbiamo scongiurato conseguenze tragiche' Gliultras napoletani e romanisti, in un autogrill vicino ad Arezzo , continuano a far discutere. I quattro tifosi che erano stati arrestati sono già stati liberati e il capo della polizia ......merito agli. Gip che non ha convalidato l'arresto dell'ultrà napoletano. 'Per il giudice di Napoli quella di domenica pomeriggio sull'Autosole è stata "una vera e propria guerriglia"... Scontri tra tifosi, il gip:'Guerriglia per annientare il nemico' - Calcio L'accapiglio su regole e il ventaglio degli elettori delle primarie, nel Pd e in genere nel centrosinistra è sempre stato una costante da ...Obbligo di dimora a Roma e obbligo di firma per Martino Di Tosto, il cuoco 43enne tifoso della Roma arrestato con l’accusa di rissa aggravata per gli scontri lungo l’autostrada A1 tra supporter napole ...