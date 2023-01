Scontri tra tifosi | a Roma striscione contro gli ultras napoletani

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnoè comparso questa notte ain riferimento agliavvenuti domenica sulla A1 tragiallorossi e quelli del Napoli. La scritta è apparsa intorno alle 1.30 in via Tuscolana: “Sono anni che gridi vendetta, neanche 50300….lascia perdere dammi retta”, recitava lo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che lo hanno rimosso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

A seguito deglii sostenitori di Roma e Napoli presso un'area di servizio del Comune di Arezzo lungo l'autostrada A1, dove le indagini sono ancora in corso, l' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni ...Negliè stato ucciso un poliziotto, Jose Luis Soncco: è bruciato vivo nella sua auto di ... Braccio di ferrochi Il governo propone un 'Accordo nazionale', per trovare una soluzione alla ... Scontri tra tifosi, il gip:'Guerriglia per annientare il nemico' - Calcio Nuovo grave incidente sulle strade siciliane: questa volta un’auto si è scontrata frontalmente con un camion e il bilancio è di 4 feriti gravi.Guerra strisciante tra ultras a colpi di messaggi dopo gli scontri sull'autostrada A1 di domenica scorsa. Succede a Roma dove uno striscione è comparso questa notte in riferimento ...