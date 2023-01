Scontri tifosi | Napoli-Roma | possibili due sfide tra campionato e Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La rivalità tra le tifoserie di, cementata dalla morte di Ciro Esposito, ucciso nel 2014 da un ultra’ giallorosso, ha vissuto un nuovo capitolo con glisull’A1. Ma in attesa che il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive esprima le proprie valutazioni su quanto accaduto domenica scorsa, a preoccupare già i responsabili dell’ordine pubblico sono dueincroci pericolosi proposti dal calendario.disi e’ già disputata, ma domenica 29 gennaio, per di più in notturna, è in programma il ritorno al Maradona alle 20:45. Nientegiallorossi sugli spalti ma e’ impossibile escludere incontri ad alto rischio alimentati dal desiderio di ‘vendetta’, magari lontano dallo stadio. ...