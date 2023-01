Sciroppi per la tosse per bambini contaminati | allarme dell’Oms | “Possono causare la morte”

(Di giovedì 12 gennaio 2023)(Organizzazione mondiale della sanità) Europa su dueperidentificati nella regione. Si tratta di medicinali per lae per i sintomi di raffreddore e influenza, il cui produttore dichiarato è l’azienda indiana Marion Biotech. Questi farmaci sono risultati scadenti, in quanto non soddisfano gli standard e le specifiche di qualità. Ambronol e Dok-1 Max, questi i nomi deglisu cui è scattato l’alert, sono stati rilevati in Uzbekistan e segnalati all’Oms il 22 dicembre 2022. Le analisi condotte su campioni di prodotto dai laboratori nazionali di controllo qualità del ministero della Salute uzbeko hanno evidenziato che entrambi contenevano quantità inaccettabili di glicole dietilenico e/o glicole etilenico come ...

