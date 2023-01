Sciroppi contaminati | arriva l’allarme dell’Oms | ‘I bambini rischiano di morire’ Ecco quali sono

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’OMS lancia un nuovo allarme perché in commercio cidegliche poscausare la morte neila lista completa dei medicinali pericolosi per curare tosse e raffreddore e a cosa fare attenzione prima di acquistare e somministrare ai più piccoli. Allarmeper gliL’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciatoin tutta Europa perché in commercio cidue, altamente tossici e in grado di uccidere i. La casa farmaceutica che li produce è l’azienda indiana Marion Biotech. I farmacirisultati scadenti perché pare non ...

I duepossono avere autorizzazioni all'immissione in commercio anche in altri Paesi della ... Proprio di recente su altri farmaci a dosaggio liquidoera già scattato un alert dell'...È allerta in Europa per dueindividuati dall' Oms (Organizzazione mondiale della sanità) nella regione. Si tratta di medicinali per la tosse e per i sintomi di raffreddore e influenza, il cui produttore ... Sciroppi contaminati, l'alert su due farmaci: "Rischi gravi per i bambini" Oms Europa segnala la circolazione di due sciroppi per la tosse e per i sintomi di raffreddore e influenza che contengono quantità inaccettabili di sostanze dannose L'ufficio regionale Oms Europa segn ...