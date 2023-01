Sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio

Agenzia ANSA

... rimandando al mittente le critiche del Governo Meloni, a cui è invece attribuito il rincarocarburanti per il mancato rinnovo degli sconti sulle accise. Indicebenzinai: orari e ...... grazie al quale ottiene l'utilizzo di alcuni locali in via Archirafi, all'internoquali fonda ... sotto i portici del Palazzo delle Poste centrali, iniziando unodella fame durato dieci ... Benzina, gestori in sciopero 25-26 gennaio - Cronaca Le polemiche scatenate dal recente aumento del prezzo dei carburanti, generato dalla decisione del governo Meloni di non prorogare lo sconto di 18 centesimi al litro come predisposto da Draghi nel 202 ...Tra governo e opposizioni è scontro sulle accise. La premier: "I 10 miliardi necessari per prorogare gli sconti sui carburanti sono stati ...