Sciopero dei benzinai il 25 - 26 gennaio | orari e info utili ' Basta fango' - Economia - quotidiano net

Today.it

Faib - Confesercenti, Fegica, Figisc - Confcommercio hanno proclamato per il 25 e il 26 gennaio unodistributori di benzina . Il pacchetto prevede anche un presidio sotto Montecitorio . I sindacati del petrolio vogliono scioperare "per porre fine a questa ondata di fango contro una ...I gestori incrociano le braccia e organizzano una 'campagna di controinformazione'. Previsto un presidio a ... Sciopero benzinai 25-26 gennaio 2023: ultime notizie in diretta (askanews) - "Per porre fine all''ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori ... una prima azione di sciopero, con ...“Il governo aumenta il prezzo del carburante e scarica la responsabilità sui gestori, diciamo basta all’ondata di fango” ...