Sciopero dei benzinai a fine gennaio. "Contro di noi un'ondata di fango"

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Con una nota diffusa nella prima mattinata di oggi, le sigle Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio, che rappresentano circa 16 mila dei 22 mila gestori deiitaliani, hanno indetto unoper le giornate del 25 e del 26prossimi (più precisamente, dalle 19 del 24 alle ore 7 del 27). Nel comunicato si legge che “le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria” per “porrea questa 'di'”. Il riferimento è alle misure adottate dal governo nei giorni scorsi durante l'ultimo Cdm. Per il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo, “gli annunci non contengono nulla che abbia effetto sui prezzi e le accise rimangono tra le più alte del mondo”. Ma non solo. Le ...