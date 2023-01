Sciopero benzinai ufficializzato | previste due giornate di stop

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ihannoduediper protestare contro le ultime decisioni prese dal Governo in merito al ‘Decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti‘, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato. L’annuncio è stato reso in una nota di Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio, ovvero associazioni di categoria chiamati a rappresentare circa 16 dei 22 mila gestori di rifornimenti della rete stradale ed autostradale nazionale. Loavrà luogo nelledel 25 e 26 gennaio 2023 come forma di protesta contro la presunta macchina di fango aizzata contro la categoria. I gestori, per via di quanto disposto dal decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti, si sono sentiti ingiustamente accusati ...