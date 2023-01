Sciopero benzinai | il Governo convoca i sindacati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Idi categoria deisono statiti dal, per domani mattina a Palazzo Chigi, per discutere degli aumenti dei prezzi dei carburanti. Oggi ihanno proclamato due giorni diper il 25 e 26 gennaio, in protesta alle polemiche degli ultimi giorni sulla categoria. Ilhato per domani a Palazzo Chigi una riunione con ideidopo l’annuncio dello“Domani alle 11.30 il– ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano -, con i ministri Giorgetti e Urso, incontrerà idel settore dei carburanti per ascoltare le loro ragioni e confrontarle ...