Scienza | stop alla peste delle api | è americano il primo vaccino al mondo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E’ stato approvato negli Stati Uniti ilalper le api da miele. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha concesso una licenza condizionale per ilcreato da Dalan Animal Health, una societa’ biotecnologica statunitense, per aiutare a proteggere le api mellifere damericana. Questa azione rappresenta una nuova arma contro le malattie che devastano abitualmente le colonie su cui si fa affidamento per l’impollinazione alimentare. “Il nostroe’ una svolta nella protezioneapi mellifere – ha affermato Annette Kleiser, amministratore delegato di Dalan Animal Health – siamo pronti a cambiare il modo in cui ci prendiamo cura degli insetti, con un impatto sulla produzione alimentare su scala ...