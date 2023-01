Scienza | effetto della tripla elica sui geni | studio made in Italia mette a nudo il Dna

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le molecole che immagazzinano e trasmettono l’informazione genetica, gli acidi nucleici Dna e Rna, sono polimeri lineari che si trovano comunemente nelle cellule nella forma a singolo filamento o in duplex (doppio filamento ad). Nonostante tali polimeri possano assumere altre geometrie come il triplex (tre filamenti) o il quadruplex (quattro filamenti), le funzioni biologiche di queste architetture alternative rimangono tuttora poco note. In particolare i triplex “ibridi” sono strutture acomposte da un duplex di Dna o Rna e un singolo filamento di un altro acido nucleico e sembrano coinvolti in meccanismi regolatori. Le strutture aibride sono oggetto di intensi studi che riguardano in particolare i “long non-coding Rna” (lncRna), Rna a singolo filamento non codificanti ...