Sci freestyle | presentata la tappa italiana di Coppa del Mondo di dual moguls a Chiesa in Valmalenco

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È stataquest’oggi a Palazzo Lombardia (Milano) ladideldi2022-2023 che si svolgerà ainil prossimo 11 febbraio. La località lombarda si appresta ad ospitare una gara maschile ed una femminile valevoli per la Sfera di Cristallo, in vista degli imminenti Mondiali di sci2023 in programma a Bakuriani dal 19 febbraio al 5 marzo. “La località ha investito sulle discipline nuove comee snowboard e, da 15 anni, è impegnata nella loro valorizzazione grazie alla realizzazione di piste ad hoc per questo genere di sport. In particolare ilpermette agli spettatori di vedere tutta la gara, dall’inizio ...

OA Sport

