Sci | Cdm | sarà recuperato a Schladming il gigante cancellato a Garmisch

Agenzia ANSA

È stata cancellata dalla giuria la terza prova sulla pista svizzera di Wengen , in programma nella giornata di domani, giovedì 12 gennaio. Come riporta la Fisi , la decisione è stata presa in seguito ...alpino Prima prova cronometrata, oggi, della Discesa libera di Coppa del Mondo dialpino maschile, a Wengen (Svizzera), con l'elvetico Stefan Rogentin (1'46"40) il più veloce digiornata. ... Sci: cdm, Paris 6/o nella prima prova di discesa a Wengen Roma, 12 gen. – (Adnkronos) – Sarà la località austriaca di Schladming a recuperare il gigante di Coppa del mondo cancellato a Garmisch, in Germania. Sulla celebre pista ‘Planai’, mercoledì 25 gennaio ...In programma una discesa (sabato) ed un supergigante (domenica). Marta Bassino tra le azzurre al lavoro in vista del weekend di CdM ...