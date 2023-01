Sci | altro cambio in calendario | Kronplatz con un gigante in più | due slalom a Spindleruv - Sport - Altri Sport

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il meteo modifica ancora il calendario, niente gigante in Repubblica Ceca, doppio a Kronplatz: le temperature alte mettono in crisi ...Nuovo cambio di programma per la Coppa del mondo femminile dialpino. La località ceca di Spindleruv Mlyn, che doveva ospitare sabato 28 gennaio un gigante e ... dove è già in programma un... Sci, altro cambio in calendario: Kronplatz con un gigante in più, due slalom a Spindleruv Il meteo modifica ancora il calendario, niente gigante in Repubblica Ceca, doppio a Kronplatz: le temperature alte mettono in crisi l'innevamento ...Altra tragedia dovuta ad una valanga, questa volta nel bellunese: è morta una sciatrice coinvolta nella slavina che si è verificata a Cortina d'Ampezzo.