Sci alpino | i precedenti di Sofia Goggia a St Anton Dolce ricordo in discesa | meno in superG

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Da Flachau a Sankt. Prosegue la settimana sulle nevi austriache valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023. Dalla gara di slalom in notturna si passa alle prove veloci sulla pista intitolata a Karl Schranz, dato che vivremo unae unnel corso del prossimo weekend (14-15 gennaio). Tra le grandi protagoniste di queste due gare, ovviamente, sarà in prima linea la nostra. La medaglia d’oro di PyeongChang 2018 è reduce dalla vittoria nella secondadi Sankt Moritz (dopo la piazza d’onore della giornata precedente) e cercherà di corroborare la sua leadership nella Coppa di specialità con i suoi 380 punti contro i 218 della svizzera Corinne Suter. Ma, quali sono idella nostra portacolori ...

Cifre milionarie in un comparto che in Abruzzo conta 24 comprensori con 93 impianti di risalita (tradi fondo e), 35 comuni coinvolti, oltre 800 imprese e 5 mila lavoratori. Molti dei ...Alcuni esperti ipotizzano che i costi elevati dell'innevamento artificiale, traducendosi in un maggiore costo degli skipass, renderanno ancora di più louno sport riservato solo alle ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, tennis e sport invernali.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport. buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata di discesa di St. Anton, valida per la Coppa del Mondo ...