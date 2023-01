Sci alpino | ennesimo cambio di calendario! Due superG verranno recuperati in Italia!

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Proseguono i profondi cambiamenti del calendario della Coppa del Mondo di sci2023. Le numerose cancellazioni legate al meteo hanno costretto la FIS ad un vero e proprio tour de force per andare a ricollocare diverse gare, senza dimenticare che il tempo stringe, sia per comporre una disputa regolare della stagione (con un numero di prove equo tra di loro) sia perchè i Mondiali di Meribel e Courchevel si stanno avvicinando ad ampi passi. Per quanto riguarda il comparto maschile nella giornata odierna sono arrivate due notizie importanti. In primo luogo gli organizzatori della Coppa del Mondo hanno deciso di collocare un gigante a Schladming (Austria), dopo il canonico slalom, mentre in secondo luogo Cortina d’Ampezzo ha bruciato le tappe e in poche ore ha garantito alla FIS di poter organizzare ben due. Sulla splendida Olympia delle ...