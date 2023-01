Sci alpino | discesa femminile St Anton | cancellata la prima prova cronometrata

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A causa dei lavori sulla “Karl Schranz” per rimuovere la neve caduta nella notte, la giuria ha deciso di cancellare laodierna delladella Coppa del Mondo a St.. Precedentemente laera stata rinviata alle 12:30. Un’altraè in programma domani, venerdì 13 gennaio, alle 11, sabato la gara è prevista allo stesso orario. SportFace.

Nel cerchio la zona della tragedia: Giulia Ramelli e il suo compagno disono stati travolti in zona 5 Torri, nei pressi del rifugioNuvolau. A dare l'allarme attorno alle 16:15, l'amico ...Nuovo cambio di programma per la Coppa del mondo femminile di. La località ceca di Spindleruv Mlyn, che doveva ospitare sabato 28 gennaio un gigante e domenica 29 gennaio uno slalom, ha annunciato che rinuncerà alla gara fra le porte larghe perchè non ...Nella giornata di ieri si è tenuto a Roma un tavolo presso il Ministero del Turismo per affrontare la questione dell’assenza di neve sugli Appennini e le conseguenti difficoltà che stanno affrontando ...E' morta la maestra di sci travolta da una valanga a Cortina d'ampezzo. Giulia Ramelli., di 34 anni, non ce l'ha fatta. Ieri, 11 gennaio, stava salendo con le pelli di foca ...