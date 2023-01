Sci alpino | Coppa Europa 2023 | Pietro Zazzi sfiora la vittoria nella discesa di Sella Nevea

(Di giovedì 12 gennaio 2023)la primadella carriera in. Il 28enne bormino ha concluso al secondo posto lalibera di, accusando solamente tre centesimi di ritardo dall’austriaco Stefan Rieser, che è al suo primo successo in carriera dopo tre podi. Terza piazza per lo svizzero Marco Kohler (+0.15), che ha preceduto l’austriaco Felix Hacker (+0.25) e dal compagno di squadra Franjo Von Allmen (+0.26). Tantissima SvizzeraTop-10, visto che al sesto e al settimo posto hanno concluso gli elvetici Josua Mettler (+0.50) e Gael Zulauf (+0.55). Ottavo il tedesco Jacob Schramm (+0.58) davanti allo sloveno Nejc Naralocnik (+0.54), mentre ...

E' stata anticipata la partenza del Super - G maschile di Wengen , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023. A causa delle previsioni meteo , la giuria ha deciso di far partire la gara alle ore 12 , ...La prima prova cronometrata della discesa libera femminile di St. Anton, evento valido per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di, è stata cancellata. Nella notte è infatti caduta la neve sulla località austriaca e gli addetti alla pista, per quanto si siano prodigati a rendere la pista praticabile, non hanno rimesso ...Pietro Zazzi sfiora la prima vittoria della carriera in Coppa Europa. Il 28enne bormino ha concluso al secondo posto la discesa libera di Coppa Europa a Sella Nevea, accusando solamente tre centesimi ...Le gare maschili di Coppa del mondo di sci alpino previste nel weekend a Wengen sono state tutte confermate, a partire dal Super-G in agenda venerdì. A cambiare è soltanto l’orario di partenza della c ...