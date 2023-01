Sci alpino | cancellata la prova della discesa di St Anton I motivi e il nuovo programma

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La primacronometratalibera femminile di St., evento valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci, è statae dunque non si disputerà nella giornata odierna. Nella notte è infatti caduta la neve sulla località austriaca, gli addetti alla pista si sono prodigati per levarla e rendere praticabile il tracciato, ma l’operazione si è rivelata complicata e la giuria ha optato per la cancellazione. Laera originariamente prevista per le ore 11.00, è poi stata posticipata alle ore 12.30 e infine è stata annullata. Tutto è dunque rinviato a domani (venerdì 13 gennaio, ore 11.00), quando è prevista un’altracronometrata. Ricordiamo che, da regolamento, si può disputare la gara soltanto se si è svolta ...

Nel cerchio la zona della tragedia: Giulia Ramelli e il suo compagno disono stati travolti in zona 5 Torri, nei pressi del rifugioNuvolau. A dare l'allarme attorno alle 16:15, l'amico ...Nuovo cambio di programma per la Coppa del mondo femminile di. La località ceca di Spindleruv Mlyn, che doveva ospitare sabato 28 gennaio un gigante e domenica 29 gennaio uno slalom, ha annunciato che rinuncerà alla gara fra le porte larghe perchè non ...La prima prova cronometrata della discesa libera femminile di St. Anton, evento valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, è stata cancellata e dunque non si disputerà nella giornata odier ...L'insegnante di sci Giulia Ramelli è stata travolta da una valanga a Cortina mentre era in compagnia di un amico. Lui salvo, lei è morta in ospedale ...