Scherma | undici azzurri entrano nel tabellone principale del fioretto di Parigi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il commissario tecnico della Nazionale di, Stefano Cerioni, ha diramato la lista degli otto convocati per la prima giornata della prova di Coppa del Mondo di, che si aggiungono a Tommaso Marini, Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Questi tre sono già ammessi di diretto aldel Challenge International de Paris, che prenderà il via sabato. Dopo la fase a gironi hanno staccato il pass per la faseanche Giorgio Avola, Edoardo Luperi e Guillaume Bianchi. Damiano Rosatelli, Giulio Lombardi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Filippo Macchi, invece, grazie alle vittorie conquistate nei turni preliminari hanno staccato il pass per ilda 64; fuori dai giochi nel turno dei 128 Tommaso Martini, ko nel derby ...

