Scene da far west nella Bassa | in tabaccheria col fucile | poi accoltella la titolare di un market

(Di giovedì 12 gennaio 2023) DallaBergamasca era fuggito in Germania. Di preciso a Saarbrücken, capitale del Land tedesco del Saarland, dove la polizia federale lo ha arrestato lo scorso 29 novembre. In manette è finito N.N., pakistano di 24 anni, ricercato dai carabinieri e irreperibile da giugno scorso sul territorio nazionale. L’arrestato era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo conseguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal gip del tribunale di Bergamo su richiesta della procura, a seguito delle indagini eseguite dai carabinieri di Treviglio per due tentate rapine a mano armata compiute lo scorso maggio a Fontaed Antegnate, nonché per lesione personale aggravata e detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco. L’attività investigativa svolta dai carabinieri della Sezione Operativa di Treviglio è ...