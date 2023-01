"Scelta suicida". Il sondaggista fa a pezzi il Pd

Quotidiano Sanità

'Fare le primarie dopo le Regionali è una, il Pd perderà sia nel Lazio che in Lombardia. Sarebbe stato preferibile rinviare alla primavera, così da dare al partito il tempo di assorbire la botta. E ai candidati alla segreteria ...Sembra proprio un atteggiamentoquello che sta dimostrando in questi giorni il governo di ... Altro dato interessante è che ladel governo austriaco di non fornire armi a Kiev viene ... Arriva la Riforma dei Comitati etici. Ma le competenze sul suicidio ... Il politologo Paolo Natale stronca gli entusiasmi del Partito democratico: "Le scelte sulle alleanze sono contrarie alle logiche di successo" ...“Fare le primarie dopo le Regionali è una scelta suicida, il Pd perderà sia nel Lazio che in Lombardia. Sarebbe stato preferibile rinviare alla primavera, così da dare al partito il tempo di assorbire ...